Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 4 сентября.

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил главе государства о том, что даже с «высоких трибун» звучали подобные высказывания. «Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — ответил Путин.

Руководитель Якутии уточнил, что имеет в виду высказывания, звучавшие четверть века назад. Президент предложил сконцентрировать внимание на сегодняшнем дне. Путин выразил мнение, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян.

В сентябре прошлого года глава государства поручил обеспечить достойные зарплаты на Дальнем Востоке. Также, по его словам, в задачи властей входит сделать так, чтобы местные жители имели доступ к качественным услугам и большое расстояние не являлось бы проблемой.

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