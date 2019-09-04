Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 4 сентября.

«Этот важнейший индикатор пока в тревожной красной зоне. (...) К сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает», — сказал глава государства на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока.

По его словам, нужны кардинальные шаги в социальном развитии региона. Он подчеркнул, что предпринять их нужно как можно скорее. Необходимо обеспечить людей жильем, хорошей медицинской помощью и образованием, подчеркнул Путин. Российский лидер призвал представителей бизнеса включиться в решение этих вопросов.

В марте прошлого года российский лидер заявил, что проблемы с демографией в ближайшие годы станут серьезным ограничением для роста российской экономики. По его словам, в течение ближайших десяти лет нужно обеспечить естественный рост численности населения и увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!