Открытие станций метро в Петербурге отложили ради проверки систем безопасности

Власти Санкт-Петербурга перенесли сроки открытия трех новых станций Фрунзенского радиуса метро из-за необходимости проверки систем безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, передает ТАСС.

«Сегодня принято решение продолжать работу станций в тестовом режиме, необходимо завершить наладку всех систем ради безопасности граждан», — сказал он.

В августе Беглов анонсировал открытие трех новых станций метро. Планировалось, что приемка станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное» состоится 30 августа. По словам врио губернатора, в ближайшие пять лет в городе появятся семь новых станций метро.

Фрунзенский радиус петербургского метрополитена расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии и проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине. Ожидается, что пропускная способность составит 40 пар поездов в час. Стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 миллиарда рублей.

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