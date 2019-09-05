В аэропорту Нового Уренгоя появится новый терминал

Подписано соглашение о финансировании строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

«Кредитные средства будут предоставлены на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний площадью порядка 18 тысяч квадратных метров. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации», — говорится в сообщении. Предполагается, что пропускная способность аэропорта составит 840 пассажиров в час, или 1,5 миллиона в год. Общая стоимость проекта превышает 10 миллиардов рублей.

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В среду, 4 сентября, стало известно, что аэропорт Кызыла в Туве получил статус международного. Предполагается, что география полетов, обслуживаемых аэропортом, расширится на четыре направления. В частности, существуют предварительные договоренности с властями Китая и Монголии о воздушном сообщении между столицей Тувы и городами Пекин и Урумчи (КНР), а также Улан-Батор и Улангом (Монголия).

Развитие инфраструктуры аэропортов отвечает целям национального проекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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