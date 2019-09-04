Аэропорт Кызыла получил статус международного

Аэропорт Кызыла в Туве получил статус международного, там начнет действовать пограничный пункт пропуска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Пока функция будет нерегулярной, по мере необходимости. Но с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву перейдем в постоянный режим», — сказал глава республики Шолбан Кара-оол. Предполагается, что география полетов, обслуживаемых аэропортом, расширится на четыре направления. В частности, существуют предварительные договоренности с властями Китая и Монголии о воздушном сообщении между столицей Тувы и городами Пекин и Урумчи (КНР), а также Улан-Батор и Улангом (Монголия).

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Присвоение аэропорту международного статуса отвечает целям национального проекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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