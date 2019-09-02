На Кавказе запустили «Ласточек»

Электропоезда «Ласточка» в воскресенье,1 сентября, начали курсировать на маршруте Минеральные Воды — Кисловодск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Это качественный шаг вперед в перевозке пассажиров и, конечно, мы понимаем, что это первый шаг к тому, чтобы и в других городах и на других направлениях современность пришла на Северный Кавказ, на железную дорогу», — сказал полномочный представитель президента России по СКФО Александр Матовников.

На маршруте курсирует «Ласточка» класса «Стандарт» из пяти вагонов. Общее количество мест в составе — 443. Остановки поезд совершает на станциях «Ессентуки», «Пятигорск» и Лермонтовский, прохождение маршрута занимает 55 минут.

Запуск Ласточек отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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