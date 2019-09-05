Попытки пассажиров спастись с тонущего судна попали на видео

dailymail.co.uk

Десятки пассажиров были вынуждены выбираться из тонущего судна на Филиппинах. Видео, снятое очевидцем событий, публикует Daily Mail.

На кадрах запечатлена завалившаяся на правый бок лодка желтого цвета, а также люди, пытающиеся перебраться на берег. Около лодки на воду опущена надувная шлюпка, куда один из пассажиров передает завернутого в одеяло новорожденного ребенка. Из шлюпки его принимает другой пассажир. Еще одна группа людей сидят на перилах лодки, а другие спускаются с верхней палубы с помощью троса.

«Слава богу, что все живы. Просто чудо, что все остались целы», — описал происшествие один из свидетелей.

По данным местных властей, всего было спасено 149 пассажиров и 18 членов экипажа. Еще четверых доставили в больницу с легкими травмами.

Сообщается, что судно опрокинулось на бок уже после того, как пришвартовалось в порту.

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