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Попытки пассажиров спастись с тонущего судна попали на видео

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dailymail.co.uk

Десятки пассажиров были вынуждены выбираться из тонущего судна на Филиппинах. Видео, снятое очевидцем событий, публикует Daily Mail.

На кадрах запечатлена завалившаяся на правый бок лодка желтого цвета, а также люди, пытающиеся перебраться на берег. Около лодки на воду опущена надувная шлюпка, куда один из пассажиров передает завернутого в одеяло новорожденного ребенка. Из шлюпки его принимает другой пассажир. Еще одна группа людей сидят на перилах лодки, а другие спускаются с верхней палубы с помощью троса.

«Слава богу, что все живы. Просто чудо, что все остались целы», — описал происшествие один из свидетелей.

По данным местных властей, всего было спасено 149 пассажиров и 18 членов экипажа. Еще четверых доставили в больницу с легкими травмами.

Сообщается, что судно опрокинулось на бок уже после того, как пришвартовалось в порту.

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