Названы страны Европы с самым дешевым алкоголем

Румыния и Болгария признаны странами с самым дешевым в Евросоюзе алкоголем, а самые дорогие спиртные напитки в Финляндии. Об этом говорится в материале Европейского статистического агентства (Eurostat).

В Финляндии стоимость спиртных напитков, вина и пива в 2018 году была выше среднего по Европе на 82 процента, следом идут Ирландия (плюс 77 процентов) и Швеция (плюс 52 процента). В первую пятерку попали Греция и Великобритания.

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В Болгарии и Румынии алкоголь можно купить по цене в 74 процента от средней по Европе, в Венгрии показатель составляет 77 процентов. Также ниже среднего стоимость спиртного в Чехии, Испании, Польше, Германии, Литве и Франции.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лидером в Европе по количеству употребляемого алкоголя является Литва — 15 литров в год в пересчете на чистый спирт на одного человека. Цены на алкоголь в ней составляют 94 процента от средних по Европе. Следом идут Чехия (14,4 литра), Германия (13,4 литра), Ирландия и Люксембург (13 литров). Меньше всего алкоголя употребляют жители Италии и Норвегии (по 7,5 литра). Исследование проводилось в 2010-2016 годах.

Ежегодно в Европе умирают от последствий употребления алкоголя более 290 тысяч человек. Авторы доклада отметили, что алкоголь является основной причиной болезней, приводящих к потере трудоспособности.

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