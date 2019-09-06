Редчайшая летучая мышь до смерти напугала женщину и умерла

В английском городе Солсбери, графство Уилтшир, в магазин одежды Joules залетел представитель редкого вида летучих мышей — европейская широкоушка. Об этом сообщает BBC News.

Животное пряталось в рукаве пальто, прежде чем его нашла сотрудница магазина Наоми Янг (Naomi Young). «Я принесла со склада несколько пальто, и в одном из них сидела летучая мышь, — вспоминает женщина. — Я до смерти испугалась. Я подумала, что это чья-то детская игрушка». Британке показалось, что зверь выглядит болезненно, и отвезла его в ветклинику. В течение нескольких часов мышь умерла.

«Тогда мы еще думали, что это обычная летучая мышь, — признается Янг. — Мы и не подозревали, что это чертовски редкая особь, пока нам не позвонили и не сказали, что ее отвезли в лондонский музей естествознания». По данным фонда дикой природы The Wildlife Trusts, в Великобритании осталось всего около пяти тысяч европейских широкоушек.

По словам представителя музея Стеф Вест (Steph West), обнаруженная в магазине широкоушка, которую назвали Джоулз, дополнит коллекцию млекопитающих Великобритании. «Последний раз мы находили представителя этого вида в 1999 году», — отметила Вест.

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