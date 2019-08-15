Скрытая камера на Килиманджаро сняла редчайшее животное

Немецким зоологам удалось снять на видео танзанийского дукера (дукера Аббота) — редчайшую антилопу, которую ученым не удавалось обнаружить много лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана установили по пять скрытых камер в 66 точках на горе Килиманджаро в Танзании. Через две недели записи собрали и проанализировали.

«Наши видеоловушки сняли танзанийских дукеров в общей сложности 105 раз в 11 местах на высоте от 1920 до 3849 метров над уровнем моря, — утверждает Фридерике Геберт (Friederike Gebert), изучившая 80 тысяч роликов и нашедшая 1600 кадров с млекопитающими. — Есть даже видео, где они пытаются спариваться».

Помимо танзанийских дукеров, скрытые камеры сняли и других животных, в том числе кустарниковых свиней, дикобразов, малых куду и бабуинов, а также сервала необычного черного окраса.

Первые фотографии танзанийского дукера были получены в 2003 году. Это небольшая антилопа высотой в холке 65 сантиметров с рожками длиной от восьми до 12 сантиметров. Ученые наблюдали их с лягушками во рту и полагают, что они могут охотиться и поедать других животных.

Танзанийские дукеры очень малочисленны, ведут ночной образ жизни и предпочитают густые заросли, поэтому долго ускользали от внимания специалистов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!