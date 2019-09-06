В России построят еще один инновационный центр

В Калининграде будет построен инновационный научно-технологический центр «Балтийская долина», сообщают «Известия».

Объект планируется разместить на острове Октябрьский. Под строительство выделен земельный участок. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов рублей.

«Это площадка на стыке прикладной науки и бизнеса. Сегодня мы уже имеем десятки партнеров, которые готовы стать резидентами, начиная от госкорпорации и включая калининградские пусть небольшие, но инновационные предприятия», — сказал президент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Клемешев.

Он отметил, что один подобный центр уже создается в Москве, строительство другого готовится в Туле.

Создание научно-технологических и научно-образовательных центров (НОЦ) утверждено в рамках национального проекта «Наука», который также предполагает создание в России 15 НОЦ мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. На реализацию нацпроекта планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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