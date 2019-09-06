В Калуге запустят цифровой мониторинг состояния дорог

Проект по цифровому мониторингу состояния дорожного покрытия запустят в Калуге в начале 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя городского главы Калуги Виталия Еремеева.

Полученные с телематических систем, установленных на автомобилях, данные будут одним из критериев очередности ремонта дорог. Если автомобиль попадет в яму, то информация о ней автоматически на сервер.

«Датчики помогут определить не только расположение ямы, но и интенсивность движения по той или иной дороге. Чем чаще автомобили будут попадать на неровность, тем быстрее оно будет разрушаться, а значит, тем скорее дорогу нужно ремонтировать», — сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслан Маилов.

Проект городская управа Калуги будет реализовывать проект совместно с компанией по производству охранных систем «Пандора» и оператором фиксированной связи «Эверест». Появление такой системы соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

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