Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня

Видео: sarahlaidlaw / Instagram

Парикмахерша раскрыла секрет идеальной прически женщин в рекламе средств для волос. Об этом сообщает Mirror.

В Instagram-аккаунте сиднейской стилистки Сары Лэйдло (Sarah Laidlaw) появилось разоблачающее видео. После просмотра становится понятно, каким образом создается кадр, на котором густые волосы актрисы блестят и развеваются на ветру.

На ролике Лэйдло с помощью фиксирующего лака закрепляет все волосы модели с одной стороны вместо того, чтобы естественным образом раздувать их феном и фотографировать в таком виде. «Придаю волосам объемную форму для рекламы шампуня. Должно казаться, что они развеваются на ветру», — подписала публикацию парикмахерша.

В августе жительница Нидерландов поделилась удивительным эффектом, которого добилась после того, как на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой.

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