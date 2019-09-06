«Дальневосточный гектар» предложили расширить до Арктики

Программу «Дальневосточный гектар» можно распространить на территории Арктики, но сначала необходимо узнать мнение населения об этом. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

По его мнению, похожая программа в арктической зоне — это совсем не глупость, потому что в нее входят вся Мурманская область и крупнейшие города Архангельской области. «Там что, людям дома не надо строить? Надо. Поверьте мне, даже в Ямало-Ненецком автономном округе с его непростыми природно-погодными условиями люди берут землю под строительство домов вокруг крупных населенных пунктов», — сказал он.

Чиновник добавил, что пока эта тема не обсуждалась в правительстве, но если ее поддержат граждане, то на нее обратят внимание во власти. «Самое важное — надо спросить у людей, которые там живут, нужна ли им такая возможность, видят они в ней для себя смысл. Сейчас в процессе обсуждения новой стратегии точно имеет смысл такой вопрос людям задать», — добавил Крутиков, указав, что в перспективе «Дальневосточный гектар» можно распространить на всю Россию.

Закон о бесплатной раздаче земель россиянам в Дальневосточном федеральном округе действует с 2017 года. Каждый человек может взять в бесплатную аренду на пять лет участок размером до одного гектара и в случае успешного его освоения получить в собственность. 1 июля 2019 года к программе присоединились Бурятия и Забайкальский край, вошедшие в состав ДФО.

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