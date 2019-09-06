Nokia выпустила замену неубиваемой 3310

Компания HMD Global на выставке IFA показала ударопрочный телефон Nokia 800 Tough. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителей компании, телефон создан для работы в экстремальных условиях. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а также по военному американскому MIL-STD810G. Корпус собран из прессованных полимеров, стекловолокна, металла и резины.

Отмечается, что 800 Tough способен выдержать погружение под воду на полчаса, а также работает при температурах от -20 до 55 градусов по Цельсию. На корпусе имеется специальная проушина для ремня на руку или карабина. Телефон работает под управлением операционной системы KaiOS, обладает 2,4-дюймовым экраном с разрешением 240х320 точек и камерой на 2 мегапикселя. От одного заряда телефон способен проработать 30 дней.

Продажи Nokia 800 Tough начнутся в октябре по цене 110 евро.

Ранее Nokia показала новую версию раскладушки 2720 Flip. Она имеет 2,8-дюймовый экран и работает на операционной системе KaiOS. На устройство предустановлены поиск, карты, голосовой ассистент от Google, YouTube, Facebook и WhatsApp.

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