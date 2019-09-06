Путин одобрил открытие в Приморье филиала «Сенежа»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме поддержал предложение открыть в Приморском крае филиал мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, он даст соответствующее поручение краевой администрации, чтобы там проработали этот вопрос с другими структурами.

«Дело хорошее», — добавил Путин.

На базе мастерской управления Сенеж проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи, отмечает ТАСС. В образовательном центре обучают лидеров общественных организаций, активистов, волонтеров, а также молодых юристов, экономистов, журналистов, социологов, педагогов и ученых.

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