Стало известно об опасных объектах на берегу Белого моря

Власти Архангельской области предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на полигоне Минобороны под Северодвинском. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-релиз департамента информации губернатора и правительства региона.

Соответствующие сведения переданы Минобороны, «Росатому», Росгидромету и областному управлению Роспотребнадзора.

Вместе с тем отмечается, что угрозы для жизни и здоровья людей в районе села Нёнокса, где расположен полигон, на котором произошло ЧП, нет.

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Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома».

После ЧП на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. Эксперты отмечали, что кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин также заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.

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