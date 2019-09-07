Российские дети вернулись из сирийских тюрем

В Москве приземлился самолет с российскими детьми из тюрем Сирии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в своем Facebook.

По ее словам, «все плохое позади, дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой их кормили около двух лет». К записи прикреплена фотография из салона самолета, на которой отображены четверо детей.

Ранее Кузнецова говорила о планах вернуть четырех россиян в возрасте от пяти до девяти лет. Дети оказались в тюрьмах вместе с матерями, которые были осуждены.

Позднее омбудсмен сообщила РИА Новости, что детей через два дня смогут забрать родственники. Один ребенок отправится в Дагестан, трое — в Чечню.

10 июня курдские власти, контролирующие северо-восточные регионы Сирии, передали европейским странам 14 детей-сирот, рожденных в семьях боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Старшему из них 10 лет, все они жили в лагерях для беженцев.

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