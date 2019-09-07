Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Москву с днем рождения. Соответствующее сообщение глава российского правительства опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Медведев посетил торжественное открытие Дня города на ВДНХ. Кроме него на праздновании присутствовали президент России Владимир Путин, бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в субботу, 7 сентября, Москву и москвичей поздравил Владимир Путин. Он отметил развитие столицы, при этом подчеркнув, что проблемы в городе еще есть. «Их еще достаточно, но сделано много, причем без исключения во всех районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами», — сказал президент.

872-летие Москвы отмечается в эти выходные, 7 и 8 сентября. На эти даты запланированы десятки праздничных мероприятий.

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