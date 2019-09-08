В Махачкале возликовали после победы Нурмагомедова

💥Meanwhile in Dagestan. #andstill 🦅 Фото опубликовано @khabib.com_tv

Жители Махачкалы вышли на улицы после победы Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242. Видео опубликовано в официальном Instagram российского бойца.

На кадрах видно, как люди стоят на проезжей части, а водители безостановочно сигналят.

В ночь на 8 сентября Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, Порье лишился статуса временного чемпиона. В копилке Нурмагомедова 28 выигранных поединков.

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