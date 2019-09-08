Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников. Запись эфира передачи доступна на YouTube.

На вопрос ведущей, как певице далось решение не выступать в России, Катамадзе заявила, что этот вопрос является для нее сверхважным. «Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что песни Катамадзе исчезли из каталогов многих стриминговых сервисов. Композиции певицы стали недоступны в iTunes, «ВКонтакте», Google Play Music и «Яндекс.Музыке». Позже представители музыкальных сервисов заявили, что удаление песен Катамадзе произошло по требованию правообладателя.

В конце июня Нино Катамадзе на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором поддержала митингующих у здания грузинского парламента и сообщила, что отменяет все свои концерты в России. Позже эта публикация исчезла.

Многотысячные акции протеста в Тбилиси начались 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

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