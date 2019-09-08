Раскрыто влияние шишек на выборы в России

В Республике Алтай ожидается низкая явка на выборах из-за того, что многие местные жители отправились собирать шишки. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Отмечается, что в этом году в алтайских лесах зафиксирован рекордный за пять лет урожай шишек. По этой причине многие деревни оказались «практически пустыми», заявил источник агентства во властных структурах региона. По его словам, стоимость одного мешка нашелушенных шишек составляет почти две тысячи рублей. За день семья в среднем может собрать 20-30 мешков. «Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек», — сказал собеседник агентства.

В Республике Алтай проживают более 160 тысяч избирателей, отмечает «Интерфакс-Сибирь». На 12:00 по местному времени (8:00 мск) явка составила 25 процентов. Всего в единый день голосования в регионе проходят более 40 избирательных кампаний. На пост главы региона претендуют Олег Хорохордин из «Единой России», Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР. Также 8 сентября выберут депутатов Госсобрания республики.

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