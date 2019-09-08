Мусульманин захотел убить ставшую порноактрисой дочь и попал в тюрьму

Двоих мужчин родом из Афганистана, проживающих в Великобритании, арестовали из-за того, что они планировали убийство дочери одного из них, ставшей порноактрисой. Об этом сообщил таблоид The Daily Mail.

54-летний Мохаммед Патман и его друг, 49-летний Дарья Хан Сафи, долгое время следили в интернете за жизнью 25-летней дочери Патмана. Девушка в 2017 году приняла иудаизм и переехала в Австрию к мужу, где принимает участие в его бизнесе: он занимается съемкой эротических фотографий и порнографических фильмов.

Полицейские следили за тем, как мужчины планируют убийство: они собирались доехать на машине до Словакии, где расположено место работы девушки. Они обсуждали тонировку автомобиля и покупку сменных покрышек.

Информацию о сговоре афганцев с целью убийства британские полицейские получили от коллег из Словакии. У обоих подозреваемых по шестеро детей, они много лет проживают в Британии. Вид на жительство им выдали за то, что они помогали британским военным в Афганистане. Теперь им грозит экстрадиция на родину.

В 2018 году тюремный срок получила жительница Британии родом из Пакистана: она обманом заманила 13-летнюю дочь в Пакистан, где ее насильно выдали замуж за мужчину в два раза старше ее.

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