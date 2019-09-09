Воробьев и хирург Бокерия посадили яблоню

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и кардиохирург Лео Бокерия посадили яблоню на аллее «Лига здоровья нации». Об этом сообщается на странице пресс-службы губернатора в Instagram.

Губернатор пообещал директору столичного Центра имени Бакулева посадить дерево на памятной аллее во время встречи в марте.

«Аллея создана более 20 лет назад по инициативе академика Елены Голоховой. В институте бывает много всемирно известных людей. Президент РФ Владимир Путин посадил на нашей аллее огромный дуб», — рассказал Бокерия.

Он отметил, что многие ведущие хирурги из Америки, Австралии и Европы также посадили здесь яблони, груши и дубы.

В марте Андрей Воробьев и директор центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия подписали соглашение о повышении качества оказания медпомощи в Подмосковье. Центр курирует работу 12 подмосковных сосудистых центров, а также оказывает образовательное сопровождение.

