Беглов вышел в лидеры на выборах главы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,56 процента голосов по итогам обработки 90,11 процента протоколов, следует из данных на онлайн-табло Центризбиркома.

На втором месте кандидат «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,88 процента голосов. За ней с небольшим отставанием следует

кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (15,92 процента).

Материалы по теме Что нужно знать о выборах в Мосгордуму Как найти своих кандидатов, не заблудиться по пути на участок или проголосовать онлайн

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках. В единый день голосования 8 сентября горожане также выбрали депутатов 110 муниципальных советов.

Перед выборами Беглов заявлял, что в городе еще предстоит решить много проблем. По его словам, это требует от главы Петербурга стрессоустойчивости. Он также заявил, что нужно прислушиваться к мнению жителей при решении различных вопросов.

Результаты обработки почти всех протоколов показали, что врио руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!