Подмосковный перинатальный центр признан лучшим в России

Московский областной перинатальный центр в Балашихе признан лучшим в стране по результатам национальной премии «Репродуктивное завтра России», сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 9 сентября.

Всего в конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров. По словам министра, подмосковный центр выделился по целому ряду показателей, в частности, по количеству спасенных детей с экстремально низкой массой тела.

Мухтасарова поздравила коллег с победой.

Национальная премия «Репродуктивное завтра России» проводится при поддержке Минздрава РФ и Росздравнадзора. Оценка участников проводится с помощью специальной программы, что исключает возможность подтасовки результатов, говорится на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о поддержке перинатальных центров. По его словам, в регионе насчитывается более 40 родовспомогательных учреждений.

Московский областной перинатальный центр открылся в 2004 году. Ежегодно в его стенах рождается около шести тысяч малышей. Он не впервые входит в топ рейтинга премии «Репродуктивное завтра России».