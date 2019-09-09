Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов

Жительница китайской провинции Хубэй недостаточно тщательно снимала макияж перед сном и развела на ресницах аномальное число клещей. Об этом сообщает AsiaOne.
32-летняя женщина последние полгода жаловалась на раздражение в глазах и выпадение ресниц. После безуспешных попыток вылечиться самостоятельно она обратилась в больницу. Медики осмотрели пациентку и нашли на ее ресницах клещей вида угревая железница.
Китаянка была шокирована, увидев фотографии паразитов под микроскопом. По словам докторов, причиной появления клещей стал неправильный уход за собой: женщина плохо удаляла косметику перед сном, а иногда и вовсе ложилась спать накрашенной.
Омертвевшая кожа и грязь от косметики создали идеальную среду для размножения угревых железниц. Несмотря на то что эти паразиты живут на людях и не представляют угрозы здоровью, в большом количестве они провоцируют серьезные проблемы с кожей.
В жаркую погоду клещи особенно активны и быстро размножаются: на одной реснице могут обитать до 36 паразитов.
Если бы женщина промедлила с лечением, воспаление с ресниц распространилось бы по всему глазу, утверждают медики. Это могло привести к блефариту и конъюнктивиту. Чтобы в последствии не допустить появления аномального количества паразитов на лице, врачи советуют женщинам тщательно смывать косметику.
В конце мая сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк специалисты извлекли из головы женщины редкого паразита, который вызывал галлюцинации. Пациентка страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия. Долгое время врачи не могли поставить ей точный диагноз.