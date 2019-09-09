Православным россиянам захотели добавить еще один выходной

Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий сделать нерабочим днем понедельник после празднования Пасхи. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым в 2017 году «в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника», говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту документа, «установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».

Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».

Кроме того, авторы документа подчеркивают, что во многих западноевропейских странах первый понедельник после Пасхи уже является нерабочим днем.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года. Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что в 2019-2020 годах пройдет Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения.

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