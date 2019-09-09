В российском регионе нашли способ сэкономить на обустройстве больниц

В Белгородской области унифицируют мебель для школ и больниц, чтобы оснастить последние столами, стульями, шкафами, стеллажами и тумбами. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу регионального департамента строительства и транспорта.

«Применение типовых решений позволит снизить бюджетные расходы при комплектовании объектов капитальных вложений, уменьшить сроки подготовки конкурсной документации для проведения торгов, а также придаст уникальный стиль объектам социальной инфраструктуры Белгородской области», — пояснили агентству в ведомстве.

Так, типовые решения для объектов социальной сферы включают в себя столы, стулья, шкафы стеллажи и тумбы, вешалки и подставки для сумок. Каталоги почти готовы.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Кроме того, к концу 2022 года в России должна появиться сеть из 27 национальных медицинских исследовательских центров, которые будут помогать внедрять в больницах инновации и основанные на регулярно обновляемых клинических рекомендациях системы контроля качества медпомощи. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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