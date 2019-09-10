73-летняя старушка убила 82-летнюю старушку в доме престарелых

В американском штате Мэриленд 73-летнюю женщину обвинили в убийстве 82-летней соседки по дому престарелых. Об этом сообщает NBC News.

Согласно отчету полицейских, в воскресенье, 8 сентября, около 7:15 утра по местному времени Чун Юн О (Chun Yong Oh) несколько раз ударила кирпичом по голове свою соседку по комнате Хва Ча Пак (Hwa Cha Pak). Затем женщина позвонила в 911, чтобы сообщить об убийстве. Тело жертвы нашли во дворе.

Преступница обвиняется в убийстве первой и второй степени. Она задержана без права выйти под залог.

Соседи О и ее жертвы по дому престарелых сказали журналистам, что женщины много лет дружили, однако поссорились накануне. Предположительно, разлад между старушками произошел из-за давнего денежного долга.

В мае сообщалось о 102-летней жительнице дома престарелых, которая попала под подозрение в убийстве 92-летней соседки. Женщина призналась одной из сиделок, что «убила человека». Работница центра нашла жертву в кровати, на ее лице были многочисленные ушибы.

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