Клиенты банка потратили лишние деньги и поплатились

Супружескую пару из штата Пенсильвания (США) обвинили в краже за то, что они потратили деньги, которые поступили на их банковский счет по ошибке, сообщает The Mirror.

В конце мая Роберт и Тиффани Уильямс обнаружили на своем счету в американском банке BB&T дополнительные 107 тысяч долларов. Вместо того, чтобы сообщить об этом, они решили потратить деньги. Пара успела купить несколько машин, оплатить счета и дать в долг порядка 15 тысяч долларов.

Материалы по теме Гони деньги и молчи Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир

Когда ошибка обнаружилась, их обвинили в краже и обязали вернуть все до цента. Уильямсы перестали выходить на связь. Супругов арестовали, пока ведется разбирательство, их могут выпустить под залог в 25 тысяч долларов.

С похожей ситуацией в 2012 году столкнулся россиянин. Алексей Злобин из Чувашии потратил два миллиона рублей, которые по ошибке перечислили ему на карту. За это его приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в краже.

В 2018-м житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от кассира в банке 400 тысяч рублей вместо 400 рублей и умолчал об ошибке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!