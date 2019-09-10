Организовавший убийство полицейского осведомителя россиянин избежал тюрьмы

Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, который обвиняется в организации убийства и сбыте наркотиков. Об этом во вторник, 10 сентября, в Объединенной пресс-службе судов города сообщили «Фонтанке.ру».

По информации издания, приговор не будет вынесен по медицинским показаниям. Поскольку обвиняемый признан нездоровым, его направят в психиатрическую лечебницу.

Согласно версии следствия, о которой сообщалось 1 августа, у мужчины возникла личная неприязнь к осведомителю в связи с исполнением им своего общественного долга. С целью предотвратить распространение наркотиков он участвовал в оперативно-разыскном мероприятии 28 августа 2017 года. В результате один из подозреваемых был пойман и привлечен к уголовной ответственности.

Тогда мужчина нанял киллера и, дав тому пистолет с патронами, поручил убить полицейского осведомителя. 26 апреля 2018 года он застрелил жертву у дома на Пражской улице, а затем спрятал оружие у железнодорожной станции. За убийство киллер получил автомобиль Honda Civic. Также он приобрел у заказчика убийства амфетамин массой 31 грамм с целью сбыта.

Как сообщает «Мойка 78», еще один инцидент произошел в феврале 2018 года. Из-за конфликта, разгоревшегося на рынке между обвиняемым и его знакомым, тот подыскал оружие и исполнителя для убийства оппонента. По предварительным данным, киллер выстрелил в мужчину у парадной дома на Варшавской улице, однако врачам удалось его спасти.

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