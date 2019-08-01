Стали известны подробности убийства полицейского осведомителя в Петербурге

В Санкт-Петербургский городской суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении Виктора Фадеева, обвиняемого в убийстве полицейского осведомителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Фадееву также вменяется незаконный оборот огнестрельного оружия и наркотиков.

По версии следствия, не позднее апреля 2018 года у заказчика, чье имя не называется, возникла личная неприязнь к осведомителю в связи с исполнением им своего общественного долга: с целью предотвратить распространение наркотиков он участвовал в оперативно-разыскном мероприятии 28 августа 2017 года. В результате был пойман и привлечен к уголовной ответственности некто Черепанов.

Тогда заказчик поручил Фадееву убить полицейского осведомителя и дал ему пистолет с патронами.

26 апреля 2018 года исполнитель застрелил потерпевшего у дома на Пражской улице. Затем обвиняемый спрятал оружие у железнодорожной станции. За убийство Фадеев получил автомобиль Honda Civic.

Также он приобрел у заказчика убийства амфетамин массой 31 грамм с целью сбыта.

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Заказчиком считается 34-летний петербуржец Антон Иконников, которого вместе с 24-летним Фадеевым задержали в мае 2018 года, уточняет «Фонтанка». Погибший — житель Купчино 29-летний Николай Савельев.

Первоначально в МВД рассматривали версию, что его убили в ходе конфликта из-за передела наркотрафика во Фрунзенском районе Петербурга. Однако в Следственном комитете решили, что имел место бытовой конфликт, возникший из-за неприязненных отношений.

Савельев ранее привлекался к уголовной ответственности. В частности, в 2017 году он был осужден за незаконный оборот наркотиков, но позже стал сотрудничать с полицией.

Иконников также подозревается в покушении на боксера и соседа по палате в психиатрической больнице, где он проходил обследование.

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