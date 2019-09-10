Массажиста российского санатория заподозрили в надругательстве над детьми с ДЦП

В Сочи 43-летнего местного жителя обвинили в надругательстве над несовершеннолетними. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 («Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По данным следствия, утром 3 сентября он надругался над 6-летним мальчиком и 11-летней девочкой.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других эпизодов аналогичных преступлений.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в одном из санаториев, где проходили лечение дети больные ДЦП. Мужчина работал там массажистом, а возможные преступления совершал прямо во время сеансов.

Установить произошедшее помог системный администратор, который просматривал архивы записей с камер наблюдения.

25 апреля 2017 года сообщалось о задержании пятерых человек задержали в рамках расследования дела о надругательстве над воспитанниками детдома в Санкт-Петербурге. По версии следствия, сотрудники на протяжении пяти лет совершали преступления в отношении воспитанников 1991-1995 годов рождения.

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