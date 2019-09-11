Избавление от бедности вливанием денег признали бесполезным

Побороть бедность в России нельзя простым вливанием денег. Такое мнение высказал глава Минтруда Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи», — заключил министр. По его словам, для реализации задачи необходим рост экономики, реализация национальных проектов и рост зарплат. «Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности», — подытожил глава Минтруда. На эти задачи из бюджета планируется выделить порядка семи миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на финансирование соцконтрактов.

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В начале 2019 года Топилин говорил, что борьба с бедностью обойдется в сотни миллиардов рублей в год. «То есть, если полностью бедность побороть, точно раздать — чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов, — вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов», — уточнял он. Топилин также указывал, что меры должны быть адресными и направленными на поддержку семей с детьми, строительство инфраструктуры.

В начале июля премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал рост доходов населения одной из сложнейших национальных целей. Он заверил, что правительство целенаправленно решает эту задачу. Принимаемые меры должны привести к тому, что к концу 2024 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократится в два раза.

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