Устроивший «безумную» пресс-конференцию тренер Косово вновь рассмешил фанатов

@HollyHNews / Twitter

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд эмоционально отреагировал на пять пропущенных мячей от национальной команды Англии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 и рассмешил болельщиков. Видео появилось в Twitter журналистки «Би-би-си» Холли Хэмилтон.

После первого тайма подопечные Шалланда проигрывали со счетом 1:5. Камера запечатлела тренера, когда он, разозлившись, заходил в подтрибунное помещение. Заметив операторов, он перестал злиться и заулыбался. Пользователи соцсетей назвали поведение Шалланда забавным и уморительным.

Матч завершился победой англичан со счетом 5:3.

Перед матчем с англичанами Шалланд провел пресс-конференцию, на которой вел себя эмоционально. Тогда пользователи соцсетей посчитали реакцию тренера безумной и дикой.

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