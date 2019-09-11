«Газпром» займет 400 миллиардов рублей для спасения бюджета

Во время традиционного пересмотра бюджета по итогам первого полугодия «Газпром» решил увеличить сумму заимствований в 2,4 раза — с 298 миллиардов рублей до 725 миллиардов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Объем инвестиционной программы компании на 2019 год после пересмотра практически не изменился. С планируемых 1326 миллиардов рублей он сократился до 1323 миллиардов.

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Ранее в «Газпроме» отметили, что переходят к практике замещения погашаемого долга новыми займами. В 2018 году пересмотр бюджета привел к увеличению заимствований с 417 миллиардов рублей до 740 миллиардов.

10 сентября Европейский суд отменил решение Еврокомиссии по газопроводу Opal, что угрожает поставкам по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». «Газпром» в 2016 году добился права использовать магистраль полноценно, но нынешнее решение вновь оставляет ему только половину мощности. В связи с этим России придется использовать транзит через Украину, контракт по которому истекает в 2019 году.

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