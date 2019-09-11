В Армении найден мертвым российский солдат

Тело военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в армянском городе Гюмри. Об этом сообщает ТАСС.

В Следственном комитете Армении уточняют, что погибшему российскому солдату было 23 года. На его теле обнаружены порезы. Имя погибшего не называется. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков. В марте 2019-го еще один российский военнослужащий получил ножевое ранение и был госпитализирован.

102-я российская военная база в Гюмри, располагающаяся в 126 километрах к северу от Еревана, составляет основу российской военной группировки в Закавказье. База развернута в 1995 году, ее сформировали в основном из подразделений 127-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Армении с 1953 года, а также из частей военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО). Текущая численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

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