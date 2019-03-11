Ранившего российского военнослужащего жителя задержали в Армении

В Армении задержали местного жителя, который подозревается в нанесении ножевого ранения военнослужащему 102-й российской военной базы в городе Гюмри. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет страны.

Как уточняется в сообщении, подозреваемым оказался житель Ширакской области 1990 года рождения.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Гюмри в пятницу, 8 марта. В ходе драки 22-летний российский военнослужащий получил ножевое ранение и был госпитализирован. В больнице мужчину прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В середине декабря 2018 года в Армении арестовали военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри. Отмечалось, что он мог быть причастен к убийству 57-летней местной жительницы.

102-я российская военная база в Гюмри, располагающаяся в 126 километрах к северу от Еревана, составляет основу российской военной группировки в Закавказье. База развернута в 1995 году, ее сформировали в основном из подразделений 127-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Армении с 1953 года, а также из частей военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО). Текущая численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!