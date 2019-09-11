Российские пенсионерки распилили качели на глазах у детей из-за шума

В Волосовском районе Ленинградской области две местные жительницы распилили на глазах у детей качели. Аттракцион мешал им своим шумом, сообщает 47news. Видео произошедшего опубликовано на YouTube.

На появившихся в сети кадрах видно, как родители пытаются отговорить пенсионерок от распиливания качелей. Одна из местных жительниц, размахивая пилой, заявляет, что скрип и детские крики мешали отдыхать столетней старушке. Затем она при помощи второй пенсионерки начинает пилить качели с одной стороны.

По информации издания, администрация Бегуницкого поселения устанавливает сумму нанесенного пенсионерками ущерба. Чиновники планируют обратиться в полицию по факту инцидента.

Ранее школьница из Ноябрьска попыталась сделать полный круг на качелях, но не удержалась и выпала, получив серьезные травмы. Раскачиваться ей помогал другой ребенок.

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