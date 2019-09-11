Российский пенсионер утонул в Черном море

Пожилой турист из России утонул в Черном море во время отдыха в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса.

72-летний пенсионер из Санкт-Петербурга купался на одном из пляжей курорта Поморие и столкнулся с так называемым мертвым, или отбойным, течением (опасное течение, которое затягивает людей в море вместо того, чтобы выталкивать их к берегу).

После происшествия его тело доставили в морг для проведения дальнейшей судмедэкспертизы.

По информации спасателей, с июня по август 2019 года в Болгарии утонули около 30 человек. Основными причинами гибели туристов были мертвые течения и игнорирование предупреждений об опасности.

Ранее в сентябре во Вьетнаме утонул 46-летний российский турист. Александр Колосков пошел плавать возле пляжа в курортной зоне Муйне, провинция Бинь Туан. У воды были выставлены таблички с предупреждением о запрете купаться из-за сильных подводных течений на трех языках: вьетнамском, английском и русском. Однако турист не обратил внимания на предупреждения.

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