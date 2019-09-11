Назван самый прибыльный автомобиль в мире

Самым прибыльным автомобилем за последний год стал новый Porsche 911 восьмого поколения, который принес компании 30 процентов дохода, хотя занял только 11 процентов общего объема продаж. Пропорционально это больше, чем выгода от любого другого автомобиля, дебютировавшего в прошлом году, сообщает Bloomberg.

Модель обошла таких конкурентов, как Ferrari F8 Tributo, Aston Martin DBX, Mercedes-Benz GLE и BMW X5, хотя все они принесли прибыли больше, чем доля продаж.

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К примеру, F8 Tributo имеет 50-процентную рентабельность, но вносит всего 17 процентов дохода от продаж Ferrari. DBX планирует выйти на уровень 21 процента от объема дохода только в 2020 году, а GLE в тот же год — на уровень 24 процента.

Как отметил аналитик по исследованию автомобильного капитала Майкл Дин, все указанные модели непропорционально прибыльны, но Porsche 911 выделяется даже из этого ряда. Его продажам помогает большое количество опций, которые при минимальных затратах генерируют чистую прибыль, а также большой спрос в Китае. В результате глобальные продажи Porsche 911 в 2018 году превысили все продажи Bentley, Ferrari, Aston Martin и Lamborghini.

В сентябре сообщалось, что Porsche представил свой первый полностью электрический автомобиль — Taycan. В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla.

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