В Туле открыли мемориал погибшим при исполнении сотрудникам Росгвардии

В Туле состоялось открытие мемориального комплекса, возведенного в память о погибших на службе сотрудниках и военнослужащих Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» в среду, 11 сентября, сообщил официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) России Валерий Грибакин.

Церемонию открытия провел директор Росгвардии Виктор Золотов, отметивший в своей речи, что увековеченные сотрудники службы навсегда останутся примером героизма и мужества для их товарищей. Золотов добавил, что на территории Управления Росгвардии по Тульской области открыт храм, названный в честь князя Александра Невского.

По словам Грибакина, в рамках мероприятий также состоялось гашение марки, посвященной Герою России Дмитрию Горшкову, погибшему при исполнении 10 сентября 1999 года в столкновении с боевиками.

30 августа сообщалось, что Росгвардия оснастит видеорегистраторами своих сотрудников, работающих на митингах и массовых мероприятиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru