Американский эксперт объяснил политику России с помощью Льва Толстого

Западным политикам стоит обратиться к классической русской культуре, чтобы более грамотно выстраивать отношения с Россией — в частности, российскую действительность можно воспринимать через роман «Война и мир» Льва Толстого, считает автор Foreign Affairs Майкл Киммадж.

В опубликованной 10 сентября заметке публицист раскрывает перед читателями российское общество, каким оно предстает у классика — разделенным на вестернизированную элиту и настроенные против Запада низшие классы. По его мнению, такое разделение исчезло в советские времена, но во время президентства Владимира Путина возникло вновь.

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По примеру героев «Войны и мира», некогда очарованных Западом, но вставших на защиту России, в результате конфликта 2014 года Путин возвращает русских к осознанию собственной уникальности, полагает Киммадж. Позиция противостояния с западными странами усиливается и за счет того, что США и ЕС вводят против Москвы санкции — они, считает автор, не подчиняют страну, а, напротив, настраивают ее на борьбу.

К тому же, отмечает Киммадж, для российской экономики в них есть и позитивные стороны. Рисуя из России образ врага, Запад поддерживает раскол в российском обществе и через это авторитарную политику российских властей — а это на самом деле вовсе не в западных интересах.

Автор считает, что грамотный подход должен быть построен не на противостоянии, а на признании глубочайших культурных связей, которые существуют между Россией и Западом — в музыке, архитектуре, религии, философии и литературе.

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