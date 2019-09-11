Американский эксперт объяснил политику России с помощью Льва Толстого

Западным политикам стоит обратиться к классической русской культуре, чтобы более грамотно выстраивать отношения с Россией — в частности, российскую действительность можно воспринимать через роман «Война и мир» Льва Толстого, считает автор Foreign Affairs Майкл Киммадж.
В опубликованной 10 сентября заметке публицист раскрывает перед читателями российское общество, каким оно предстает у классика — разделенным на вестернизированную элиту и настроенные против Запада низшие классы. По его мнению, такое разделение исчезло в советские времена, но во время президентства Владимира Путина возникло вновь.
По примеру героев «Войны и мира», некогда очарованных Западом, но вставших на защиту России, в результате конфликта 2014 года Путин возвращает русских к осознанию собственной уникальности, полагает Киммадж. Позиция противостояния с западными странами усиливается и за счет того, что США и ЕС вводят против Москвы санкции — они, считает автор, не подчиняют страну, а, напротив, настраивают ее на борьбу.
К тому же, отмечает Киммадж, для российской экономики в них есть и позитивные стороны. Рисуя из России образ врага, Запад поддерживает раскол в российском обществе и через это авторитарную политику российских властей — а это на самом деле вовсе не в западных интересах.
Автор считает, что грамотный подход должен быть построен не на противостоянии, а на признании глубочайших культурных связей, которые существуют между Россией и Западом — в музыке, архитектуре, религии, философии и литературе.