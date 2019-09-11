Зеленский пошутил про диктатуру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завидует сотрудникам МИД страны из-за того, что их здание лучше, чем у его офиса. Трансляция выступления главы государства велась на странице офиса президента Украины в Facebook.

«Немного завидую. У вас самое лучшее место и самое лучшее здание, скажу честно», — сказал он. При этом президент тут же поспешил успокоить сотрудников МИД, пообещав им, что дипломатам не придется переезжать, и офис президента не планирует захватывать их здание. «Диктатуры на Украине нет», — говорит он.

Эти заявления Зеленский сделал, представляя дипломатическому корпусу нового министра иностранных дел страны Вадима Пристайко. Он отметил, что очень доволен его работой на посту заместителя главы офиса президента по международным делам, и описал некоторые подробности их совместной работы .

«Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, в течение которых… Были звонки с очень сложными людьми, и нам надо было принимать решения в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим», — рассказал Зеленский.

Вадим Пристайко был назначен на пост министра иностранных дел Украины во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов из 450. Перед тем как возглавить МИД, он занимал пост заместителя руководителя офиса президента по международным делам. До этого Пристайко на протяжении двух лет возглавлял миссию Украины при НАТО, с 2014 по 2017 год занимал пост заместителя главы МИД, а до государственного переворота в 2014 году работал в украинских посольствах в США и Канаде.

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