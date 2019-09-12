Участница телешоу устроила бардак на съемках и привела в ярость ведущего

Участница британского телешоу Supermarket Sweep рассердила ведущего Райлана Кларка-Нила (Rylan Clark-Neal) тем, что устроила беспорядок на месте съемок передачи. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте программы, выходящей на канале iTV 2.

Девушка по имени Мишель (Michelle) разбросала фрукты по полу, чем возмутила Кларка-Нила. Он позвал к себе участницу и охранника по имени Гэри (Gary). «Ты чем занимался? Видел, что тут произошло?» — обратился он к сотруднику службы безопасности. Гэри лишь ответил, что девушке должно быть стыдно за такое.

Материалы по теме «От просмотра начинает тошнить» Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар

По правилам одного из раундов конкурса, участники при правильном ответе на вопрос получают подсказку от ведущего о еде со специальной биркой, которую им нужно найти. Если участник за 30 секунд успевает обнаружить еду с эмблемой передачи, то получает денежный бонус. Именно поэтому Мишель так спешила в своих поисках.

Вернувшись к другим конкурсантам, ведущий продолжил диалог с Мишель. «Ты правда вот так делаешь покупки?» — спросил он. На это девушка ответила утвердительно. Кларк-Нил высыпал содержимое корзины девушки. Из нее выпал виноград, однако без бирки шоу. Ведущий пояснил, что она правильно выбрала еду, но из-за спешки выбросила упаковку с биркой.

Ранее сообщалось, что во время съемок популярного украинского телешоу «Міняю жінку» (украинский эквивалент шоу «Обмен женами») участница из Дании с кулаками накинулась на мужчину из Запорожья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!