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Женщина из Дании подралась с украинцем на съемках популярного телешоу

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Телеканал 1+1 / YouTube

Во время съемок популярного украинского телешоу «Міняю жінку» (украинский эквивалент шоу «Обмен женами») участница из Дании с кулаками накинулась на мужчину из Запорожья. Запись выпуска опубликована телеканалом «1+1» на YouTube.

30-летний Станислав с Украины, по условиям программы, несколько дней прожил с 38-летней Дарьей, женой датского миллионера по имени Отто. На протяжении съемок у них не складывалось общение, пара постоянно спорила и ругалась.

Дарья критиковала украинца за то, что он не способен экономить, а его супругу Карину — за то, что она не работает и тратит деньги на ночные клубы, салоны красоты и фитнес.

К концу программы словесная перепалка переросла в явный конфликт. Запорожец назвал гостью из Дании «шмарой», что вызвало ее негодование. Дарья набросилась на Станислава с кулаками. «Падла, ты что, сдурел?» — отреагировала она, нанеся несколько ударов.

Разнять дерущихся удалось режиссеру передачи. «Я женщина, я достигла чего-то в своей жизни, и чтобы это неразумное существо называло меня "шмарой"? Никому такого не позволю», — объяснила Дарья свой поступок.

В комментариях к выпуску многие поддержали Дарью и осудили Стаса. Некоторые при этом посчитали, что, возможно, супруга миллионера завидует девушке из Запорожья, так как Карина не работает и живет в свое удовольствие, в отличие от Дарьи.

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