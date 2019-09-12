Подтвержден легкий способ предотвратить потерю ума

Ученые Университета штата Мэн (США) и Университета Южной Австралии подтвердили, что средиземноморская диета позволяет затормозить снижение интеллектуальных способностей с возрастом. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании, которое началось в 1974 году, были проанализированы данные 3400 человек для выявления взаимосвязи между приверженностью средиземноморской диете и когнитивными функциями среди пожилых людей, проживавших на территории США. В большинстве предыдущих исследований, продемонстрировавших пользу диеты, участвовали добровольцы, которые принадлежали популяциям Средиземноморья, поэтому полученные выводы в тех случаях являлись неоднозначными.

Результаты новой работы показали, что у тех, кто потреблял такие продукты, как оливковое масло, овощи, фрукты, бобовые, цельное зерно и красное вино, снижение когнитивных функций было небольшим или умеренным. При этом оценивалось пространственное мышление, память, внимание и другие показатели в течение пятилетнего периода.

Исследование было обсервационным, поэтому нельзя говорить об однозначной причинно-следственной связи. В то же время ученые подчеркивают, что полученные данные с большой вероятностью указывают на пользу средиземноморской диеты как метода профилактики старческого слабоумия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!