Состояние богатейших россиян увеличилось за день на сотни миллионов долларов

Богатейшие бизнесмены из России Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон за день увеличили свое состояние на 268 и 133 миллиона долларов соответственно. Это следует из данных онлайн-счетчика Forbes Real Time.

Тимченко переместился в списке богатейших россиян с пятого места на второе. Он владеет пакетами акций в «Новатэке» и «Сибуре». Также бизнесмен является членом совета директоров данных компаний. Впервые россиянин попал в список Forbes как долларовый миллиардер в 2008 году. Сейчас его состояние оценивается изданием в 22,1 миллиарда долларов.

Леонид Михельсон, который занимает первое место в списке, также владеет акциями газовой и нефтехимической компаний. Состояние генерального директора «Новатэка» оценили в 26,2 миллиарда долларов.

Третью строчку богатейших россиян занял совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов с 21,2 миллиарда долларов.

В сентябре сообщалось о россиянах, которые вошли в список 500 богатейших людей мира. На втором месте рейтинга также оказался Леонид Михельсон, тогда его состояние оценили в 22,3 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!