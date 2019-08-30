Богатейший бизнесмен России отпразднует юбилей на полярном круге

Председатель правления «Новатэка», богатейший бизнесмен России Леонид Михельсон прилетел в Новый Уренгой, чтобы отпраздновать 25-летие со дня основания компании, сообщает URA.RU со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Также в сообщении говорится, что в праздновании примет участие глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. В пресс-службе губернатора рассказали, что 30 августа у него запланированы мероприятия в Новом Уренгое — участие в сдаче дома под переселение и открытие МФЦ. Но подтвердить, что Артюхов посетит праздник «Новатэка» там не смогли.

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Компания «Новатэкинвест» основана в Новокуйбышевске Самарской области. Нынешнее название она получила в марте 2003 года. «Новатэк» — второй по объемам и крупнейший частный производитель природного газа в России.

Forbes оценивает состояние Михельсона в 24 миллиарда долларов. Ему принадлежит 24,76 процента акций «Новатэка» и 48,48 процента акций «Сибура». В 2018 году капитал Михельсона издание оценивало в 18 миллиардов долларов, это позволило ему занять третье место в рейтинге. В 2017-м с состоянием 18,4 миллиарда он также считался богатейшим бизнесменом России.

Новый Уренгой с населением около 115 тысяч человек неофициально считается «газовой столицей» России. На долю расположенных в нем газодобывающих предприятий приходится три четверти всего добываемого газа России. Он расположен в 60 километрах к югу от северного полярного круга в Ямало-Ненецком автономном округе.

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